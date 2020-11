Der zerknirschte Christian Streich stellte sich die Frage gleich selbst. "Was das bedeutet?", sagte der Trainer des SC Freiburg über die Zukunftsaussichten nach dem 1:3 (0:3) gegen den FSV Mainz 05 : "Das bedeutet, dass wir alles dafür tun müssen, um in der Liga zu bleiben. Aber das ist ja keine Überraschung für Freiburg."

Im Anschluss an die schwache Vorstellung gegen das bisherige Schlusslicht der Fußball-Bundesliga war es also mal wieder soweit. Streich lamentierte in stereotyper Tonlage über die schlechte Lage bei seinem Klub und kombinierte seinen Missmut mit Kritik an den jüngsten Schiedsrichter-Entscheidungen.