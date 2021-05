Publiziert 15/05/2021 Am 17:27 GMT | Update 15/05/2021 Am 17:33 GMT

Coach Kohfeldt wollte die Situation nicht beschönigen. "Ich breche natürlich den Stab nicht über Groß. Aber es war einfach die dümmste gelbe Karte der Saison. Da muss man einfach dahinter bleiben. Und dann dreht das Spiel", sagte der 38-Jährige bei "Sky".

Bremen hatte nach einer Roten Karte für Ruben Vargas (13.) 36 Minuten in Überzahl gespielt.

Nur an dem Platzverweis für Groß wollte der Trainer die Niederlage aber nicht festmachen. "Wir müssen die Torchancen machen. Die waren ja durchaus da, vor allem in der ersten Halbzeit", so Kohfeldt.

Auch Leonardo Bittencourt haderte mit den vergebenen Chancen. "Der pure Wahnsinn. Wir hatten viele Möglichkeiten. Und dann kriegst du am Ende noch ein Standarttor und rennst wieder hinterher bei so einem wichtigen Spiel. Es ist einfach nur zum Kotzen", machte der 27-Jährige aus seinen Gefühlen kein Geheimnis.

Werder Bremen: Bittencourt kämpferisch

Trotz des erneuten Rückschlags will der Klub sich im Kampf um den Klassenerhalt gegen den 1. FC Köln und Arminia Bielefeld aber nicht geschlagen geben.

"Ich habe keine Angst. Wir haben noch ein Spiel und wir spielen zuhause. Wir haben letztes Jahr die Relegation gespielt und wissen, was auf uns zukommt", sagte Bittencourt.

Der Mittelfeldspieler gab aber auch zu: "Wenn Du in der ersten Halbzeit früh in Überzahl bist und so viele Möglichkeiten hast, musst du mal das Tor schießen. Da müssen wir uns selbst an die Nase packen. Wenn du kein Tor schießt, kannst du die Klasse nicht halten."

