Werder Bremen erwischte einen echten Blitzstart. Mit dem ersten guten Angriff erzielten die Gastgeber die 1:0-Führung. Theodor Gebre Selassie bekam auf der rechten Seite zu viel Platz, marschierte in Richtung Grundlinie und flankte flach in den Rückraum. Dort lief Maximilian Eggestein ein und schob den Ball ins rechte untere Eck (5.).

Die Hoffenheimer verdauten den Schock ganz gut und versuchten durch schnelle Passkombination Lücken in der Bremer Abwehr zu finden. Werders Defensive hielt dem Druck meistens stand, die eigenen Offensivbemühungen blieben aber vorerst auf der Strecke.

Ein Distanzschuss von Baumgartner (15.) war aber zunächst die nennenswerteste Hoffenheimer Torchance. Dann aber gelangte ein abgefälschter Pass von Robert Skov etwas glücklich zu Sebastian Rudy. Die Leihgabe von Schalke legte flach zurück auf Dennis Geiger, der den Ball direkt unter die Latte setzte – das 1:1 (22.).

Die TSG nutzte den Schwung nach dem Ausgleichstreffer und lief das Bremer Aufbauspiel sehr hoch an, nur die zwingenden Torchancen blieben aus. Auf der Gegenseite konnte sich Bremen durch einen schnellen Konter über Eggestein und Joshua Sargent zwischenzeitlich befreien. Der US-Amerikaner kam im Zweikampf mit Kevin Vogt im Strafraum zu Fall, war dem Verteidiger aber in die Hacken gelaufen. Zurecht gab es keinen Strafstoß (31.).

Kurz vor der Halbzeit hatte Hoffenheim dann noch zwei gute Gelegenheiten. Munas Dabbur legte nach einem Fehlpass von Marco Friedl quer auf Skov, der beim Abschluss aber in Rücklage geriet und den Ball deshalb über das Tor setzte (44.). Wenig später rutschte eine Flanke bis zu Geiger durch, der auf Dabbur passte. Der Israeli zog aus spitzem Winkel ab, Jiri Pavlenka wehrte in höchster Not mit der hochgezogenen Schulter ab.

Hoffenheim kam mit viel Dampf aus der Kabine und lief gleich wieder ein hohes Pressing. Aber wie schon in Halbzeit eins mündete das bis auf einen abgefälschten Schuss von Geiger (49.) nicht in gefährlichen Torchancen. Mit der Zeit nahm die Zweikampfhärte zu und häufige Fouls brachen den Spielfluss.

So dauerte es bis in die Schlussphase, ehe ein Freistoß noch einmal größere Gefahr brachte. Skov schoss aus spitzem Winkel scharf auf den kurzen Pfosten, wo der Ball genau an das Lattenkreuz klatschte (80.). Kurz darauf war es erneut der Däne, der sich über links in den Strafraum dribbelte und dann in Höhe des Fünfers quer passte. Am langen Pfosten verpasste der eingewechselte Joao Klauss jedoch um zwei Schritte (84.).

Hoffenheim versuchte es auch danach noch weiter, Bremen kämpfte aber bis zum Ende und verdiente sich damit den Punktgewinn.

Die Stimmen zum Spiel:

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Ich finde in der ersten Halbzeit hatten wir geordnet mit Ball vielleicht das beste Spiel in dieser Saison. Wir hatten dann viele Situationen, wo wir ins Tempo kommen können. In der zweiten Halbzeit war dann irgendwann der Punkt, wo wir uns spielerisch nicht mehr so gut befreien konnten, gerade nach Ballgewinn. Hoffenheim hatte dann zwei klare Chancen, aber mehr haben wir nicht zugeassen. So gesehen bin ich über das gesamte Spiel zufrieden mit dem Punkt."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich finde, die Art und Weise, wie wir uns nach ein paar Minuten organisiert haben, war gut. Dann waren wir stabil. Dann habe ich nicht mehr viele Situationen gesehen, wo sie uns ausgespielt haben. Von meinem Gefühl her, hätte ich mir noch mehr klarere Chancen gewünscht. Wir waren viel im gegnerischen Drittel, haben wenige Konter zugelassen. Wir waren gut im Gegenpressing. Da hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr kreieren können."

Maximilian Eggestein (Werder Bremen): "Wir haben die letzten Spiele auch nicht immer richtig tollen Fußball gespielt, aber wir haben die Punkte mitgenommen. Letztlich geht es genau darum. Heute haben wir im Gegensatz zu den Spielen davor wieder besseren Fußball gespielt. Jetzt müssen wir es noch hinkriegen, dass wir uns mit diesem besseren Fußball noch mehr Chancen erspielen."

Niklas Moisander (Werder Bremen): "Ich glaube, es ist ein sehr guter Punkt für uns. Nach dem 1:0 haben wir ein bisschen zu passiv gespielt. Hoffenheim hat eine sehr gute Mannschaft."

Kevin Vogt (TSG Hoffenheim): "Wir ärgern uns schon. Wir waren besonders in der zweiten Halbzeit nicht nur feldüberlegen, sondern hatten auch die klareren Chancen. Dementsprechend ist es ärgerlich, dass wir so eine erste Halbzeit hinlegen. Das ist das, was wir ansprechen müssen, um so Spiele auch zu gewinnen."

Dennis Geiger (TSG Hoffenheim): "Wir sind ein bisschen enttäuscht über uns selbst, weil wir ganz schlecht ins Spiel gekommen sind. Aber in der zweiten Halbzeit war das eine super Mentalität von uns. Wir sind dann so aufgetreten, wie wir es eigentlich von Anfang an wollten. Ich glaube, darauf können wir aufbauen."

Das fiel auf: Bremen schafft Stabilität

In der vergangenen Saison war Bremen noch die Schießbude der Liga und fing sich mit 69 Gegentoren die zweitmeisten nach Paderborn ein. Abgesehen von der 1:4-Niederlage gegen Hertha BSC zum Auftakt der neuen Saison zeigte Werder starke Defensivleistungen, kassierte in den folgenden vier Spielen nur drei Gegentore und blieb eben so lang ungeschlagen. Es scheint, als hätte Trainer Florian Kohfeldt die große Schwachstelle der letzten Saison in den Griff bekommen.

Nach dem Ausgleichstreffer rutschte Bremen wieder von Champions-League-Rang vier ab, aber auch mit Platz sechs dürften Werder-Fans derzeit sehr zufrieden sein.

Die Statistik: 1085

Lange Zeit musste Dennis Geiger auf einen Torerfolg warten, um genau zu sein, exakt 1085 Tage. Am 5. November 2017 traf der Mittelfeldspieler der TSG zuletzt beim 3:0-Sieg gegen Köln. Nun belohnte er sich nach fast drei Jahren des Wartens wieder und verhalf seiner Mannschaft so zum Punktgewinn.

