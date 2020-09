In der 66. Minute beim Stand von 1:1 liest einer der beiden Kommentatoren während der Liveübertragung auf dem Youtube-Kanal des FSV Mainz 05 eine Nachricht eines Zuschauers vor und will dessen Grüße ausrichten lassen: "'Gude Clauzio und Mario, geiler Stream. Könnt ihr meine Freundin Fixie Hartmann grüßen?' Natürlich können wir das, machen wir hiermit. 'Liebe Grüße aus dem schönen Wertheim'".

Im Anschluss kommentierten sie das Spiel einfach weiter. An das, was dort auf dem Platz passiert, werden sich wohl die wenigsten erinnern. Mit diesem sehr lustigen Dialog der beiden Mainzer Kommentatoren wird das Testspiel aber dennoch im Gedächtnis bleiben.

Sportlich wird es für Mainz 05 und die TSG Hoffenheim bereits am kommenden Wochenende in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde wieder ernst. Die Mainzer spielen am Freitag gegen den Regionalligisten TSV Havelse. Hoffenheim muss am Sonntag ebenfalls gegen einen Regionalligisten antreten. Die Kraichgauer spielen beim Chemnitzer FC.