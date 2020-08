Für Werder Bremen war der Erfolg gegen Groningen der vierte Sieg im vierten Testspiel. Josh Sargent (10.), Johannes Eggestein (15.), Leonardo Bittencourt (24.) und Chong (34.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Kurze Zeit später gelang gegen den FC St. Pauli der fünfte Erfolg in der Vorbereitung. Im zweiten Test des Tages gewann Bremen mit 1:0 (1:0) gegen den Zweitligisten. Den entscheidenden Treffer erzielte Milot Rashica (43.).

Der VfB Stuttgart findet in der Vorbereitung auf die neue Saison allmählich zu seiner Form. Im Duell der Aufsteiger bezwangen die Schwaben in Kufstein Arminia Bielefeld mit 2:0 (2:0) und feierten im vierten Testspiel den dritten Sieg. Die bislang einzige Niederlage gab es in der Vorwoche gegen den englischen Meister FC Liverpool (0:3).