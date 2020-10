Der 30-jährige Brasilianer, schon zwischen 2015 und 2017 beim FCB beschäftigt, war Anfang Oktober auf Leihbasis an die Säbener Straße zurückgekehrt. Jetzt stand er da in der rustikalen Arena der Arminia, ließ sich von Müller herzlich drücken - und ehe der auf seiner Gratulationstour weiterzog, tippte er Costa mit zwei Fingern noch vorsichtig auf den Kopf. Eine rührende Szene, die Müllers aktuelle Rolle beim Rekordmeister perfekt symbolisiert.

Der Hochgelobte wollte da auch gar nicht widersprechen. In Bielefeld erzielte Müller den ersten und letzten Treffer der Gäste, leistete für den ebenfalls zweifachen Torschützen Lewandowski beim 3:0 zudem die Vorarbeit. Es war sein 150. Assist in der Bundesliga - eine Rekordmarke, zu der Müller spontan einfiel: "Das ist schon ganz nett."

"Lang, lang ist’s her, dass ich Nationalspieler war", erwähnte er da ebenso beiläufig wie spitzbübisch. "Damals haben wir auch von September bis Weihnachten durchgespielt. Die Beschwerden wegen der Corona-Geschichte kann ich nicht nachvollziehen, das packen wir schon. Aber dass es immer neue Wettbewerbe gibt - das ist eine andere Sache", kommentierte der 31-Jährige. Ansonsten ließ er Löw im Zusammenhang mit der EM im kommenden Jahr ganz ohne falsche Bescheidenheit wissen: "Dass ich mich in einer guten Verfassung befinde, sieht jeder. Darüber brauchen wir nicht mehr viele Worte zu verlieren."

Er wolle diese Angelegenheit "schön ruhig angehen und schauen, was passiert". Und die Trainer der gegnerischen Mannschaften werden sich von Woche zu Woche überlegen, wie sie den bajuwarischen Hansdampf in den Griff bekommen. Als nächster damit beschäftigen muss sich der Argentinier Diego Simeone, der zum Start in die neue Champions-League-Runde mit Atlético Madrid am Mittwoch in München gastiert.