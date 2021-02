Müller meinte: "Ich habe noch keine Idee davon, wie ich meine Zukunft gestalten will – wie nah oder fern ich dem Fußball sein möchte. Da ist alles offen."

Zumindest habe er "als Profi in den letzten 13 Jahren sicherlich mehr vom Trainerjob mitbekommen als von der Arbeit am Schreibtisch", so der Weltmeister von 2014.