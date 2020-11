Es gibt im Fußball eben nicht nur die schönen Siege, es gibt auch die schmutzigen, einer wie Thomas Müller muss das wissen: Der Erfolg in Köln war bereits sein 260. Liga-Sieg mit den Bayern, er stellte damit Oliver Kahns Klubrekord ein. Und Bayerns Arbeiterqualitäten könnten noch wichtig werden in dieser vollgepackten Saison.

Noch in den ersten sieben Saisonspielen hatten die Bayern im Schnitt vier Tore erzielt, die Gegner reihenweise überrollt. Zuletzt in der Champions League bei Lokomotive Moskau (2:1) und nun in Köln war ihr Spiel aber weder schön noch torreich - und am Ende trotzdem erfolgreich.