Jedoch hat der Angreifer im Zuge dessen auch den entscheidenden Unterschied hervorgehoben. "Bei Chelsea gibt es mit Sicherheit die finanziellen Voraussetzungen, um die junge Mannschaft in den kommenden Jahren zusammenzuhalten, um damit Titel zu gewinnen", analysierte der Nationalspieler, um direkt im Anschluss eine These aufzustellen: "Ich bin sicher: Wenn Dortmund die vielen Talente und Top-Spieler, die sie in der Vergangenheit hatten, nicht hätten ziehen lassen, wären sie in den letzten Jahren bestimmt auch mal Deutscher Meister geworden."