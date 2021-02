Höjbjerg konnte sich beim FC Bayern nicht nachhaltig durchsetzen. Die Zeit an der Säbener Straße prägte den Dänen dennoch: "Ich hatte das Glück, in München schon als Teenager täglich mit Weltklasse-Spielern zusammenarbeiten zu dürfen. Sie haben mir vorgelebt: Was gestern war, ist vorbei! Das Wichtigste ist das Hier und Jetzt."