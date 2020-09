GESTERN AM 14:48

10:50 Uhr: Sebastian Andersson soll unmittelbar vor einem Wechsel zum 1. FC Köln stehen. Laut eines Berichts des "Kickers" soll sich der 29-Jährige bereits am heutigen Dienstag auf den Weg von Union Berlin nach Köln machen und den Medizincheck absolvieren. Zudem wird auch der Wechsel von Ondrej Duda zum „Effzeh“ immer wahrscheinlicher. Wie der "Kicker" weiter schreibt, bestehe hier aber noch ein "Restrisiko".

10:15 Uhr: Laut eines Berichts der "Times" hat Gareth Bale zugestimmt, in Zukunft für Manchester United aufzulaufen. Demnach wolle ManUnited den Waliser von dessen aktuellem Klub Real Madrid ausliehen. Zwischen Real und Bale scheint das Tischtuch endgültig zerschnitten. "Ich möchte Fußball spielen. Ich bin immer noch motiviert. Ich bin 31 Jahre alt, aber ich bin immer noch gut in Form und habe das Gefühl, dass ich noch viel zu geben habe", zeigte sich der Offensivspieler dem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt.

09:35 Uhr: Der Wechsel von Memphis Depay von Olympique Lyon zum FC Barcelona soll in trockenen Tüchern sein. Das schreibt die niederländische Zeitung "Telegraaf". Demnach hätten sich die beiden Vereine auf eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro für den Niederländer geeinigt. Die Summe könne durch Bonuszahlungen um weitere fünf Millionen Euro steigen. Barça-Cheftrainer Ronald Koeman hat Depay als möglichen Ersatzspieler für Luis Suárez im Visier.

09:00 Uhr: Es gibt offenbar den nächsten hochkarätigen Interessenten im Werben um Mohamed Salah. Wie der niederländische Berater Sjaak Swart gegenüber "Voetbalzone.nl" verriert, wolle Ronald Koeman den Ägypter zum FC Barcelona locken. Zudem sei der Liverpool-Star selbst auch an einem Wechsel zu den Katalanen interessiert. "Ich weiß, dass Koeman ihn will, und ich weiß, dass Salah gerne dorthin gehen würde", wird der Berater zitiert. Swart gilt als enger Vertrauter von Barça-Chefcoach Ronald Koeman.

08:45 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Sebastian Würz begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!