Die Top-Transfer-News im Überblick:

Alaba-Berater fordert Mega-Provision (09:15 Uhr)

Club holt Verteidiger Krätschmer aus Schweinfurt

13:10 Uhr: Der 1. FC Nürnberg hat sich kurz vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga noch einmal verstärkt. Vom Regionalligisten Schweinfurt 05 wechselt Innenverteidiger Pius Krätschmer (23) zum Club. Über die Vertragsmodalitäten machte Nürnberg keine Angaben.

"Wir richten den Blick nicht nur in die 1. und 2. Bundesliga, sondern ganz bewusst auch in die Nachwuchsleistungszentren und eben auch in die 3. und 4. Liga. Hier gibt es nach wie vor gute Spieler", sagte Sportvorstand Dieter Hecking: "Und Pius hat uns in einem dreitägigen Probetraining absolut überzeugt."

+++

Bayern und halb Europa jagen Alex Luna

12:30 Uhr: Der FC Bayern hat offenbar das argentinische Top-Talen Alex Luna von Atlético Rafaela auf dem Zettel, der Rekordmeister ist dabei jedoch nicht alleine. Wie die "as" berichtet ist halb Fußball-Europa hinter dem Offensivjuwel hinterher, die Liste der Interessenten liest sich wie eine Champions-League-Auslosung. So sollen der FC Barcelona, Atlético Madrid, der FC Sevilla, der FC Valencia, der FC Villarreal, Manchester City, Manchester United, der FC Everton, Paris St. Germain, Juventus Turin, der AC Mailand und Benfica Lissabon den 16-Jährigen ebenfalls auf dem Zettel haben.

+++

Inter: Llorente als Lukaku-Ersatz?

11:40 Uhr: Inter Mailand sucht nach einem Ersatz für Angreifer Romelu Lukaku. Das berichtet "Calciomercato Napoli" und bezieht sich dabei auf "Tuttosport". Der Favorit für den Back-Up-Posten bei den Nerazzurri ist demnach Fernando Llorente vom SSC Neapel, der bereits 2013 und 2014 unter Inter-Coach Antonio Conte bei Juventus Turin gespielt hatte.

+++

Aurier auf dem Weg nach Mailand?

10:55 Uhr: Laut "Telefoot" steht Serge Aurier von Tottenham Hotspur kurz vor einem Wechsel zu AC Mailand. Die Italiener und die Spurs müssen jedoch erst einmal die Details klären. Monaco soll ebenfalls an dem ehemaligen Rechtsverteidiger von Paris St.-Germain interessiert sein.

+++

ManUnited: Bale als Sancho-Alternative?

10:05 Uhr: Manchester United denkt laut "Mundo Deportivo" über Gareth Bale als Alternative zu Jadon Sancho nach. Real Madrid würde zwar ein Angebot von rund 20 Millionen Euro für den Angreifer akzeptieren, jedoch stellt das Gehalt des walisischen Spielers die größere Hürde dar. Mit 15 Millionen Euro Jahreseinkommen ist Bale aktuell der bestverdienenste Profi in den Reihen der Königlichen. Sollte er seine Forderungen nicht senken, wird es wohl kaum zu einem Abschied kommen.

+++

Alaba-Berater fordert Mega-Provision

09:20 Uhr: Nachdem FC Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Sonntag im "Sport1"-Doppelpass behauptete, Pini Zahavi, Berater von David Alaba, fordere eine Provision in zweistelliger Millionen-Höhe für sich selbst, nannte die "Bild"-Zeitung nun genauere Zahlen. Laut dem Boulevardblatt will der 77-Jährige eine Provision von 20 Millionen Euro.

Die Zukunft von Alaba in München, der sich in der vergangenen Triple-Saison in der Innenverteidigung des Rekordmeisters unverzichtbar machte, ist weiter ungeklärt. Bayern würde gerne mit dem Österreicher verlängern, der 28-Jährige zögert aber noch. Zudem sollen die Gehaltsvorstellungen weit auseinandergehen.

+++

Willkommen zum Transferticker am Montag

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 17:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

