Der Senegalese soll laut französischen Medien auch nicht am heutigen Training von Rennes teilgenommen haben. In London könnte der 28-jährige Mendy Kepa Arrizabalaga im Tor ablösen. Der Spanier konnte seit seiner Ankunft von Athletic Bilbao vor zwei Jahren nie vollkommen überzeugen.

13:30 Uhr: Kylian Mbappé will angeblich Bayerns Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain locken. Das berichtet "RMC Sport". Demnach hat der französische Torjäger bereits das Gespräch mit seinem Landsmann gesucht. Wie Hernández auf die Verlockungen reagiert hat, ist nicht bekannt.

Hernández hatte persönlich ein schwieriges erstes Jahr beim FC Bayern. Der 24-Jährige, der von Atlético Madrid vor der abgelaufenen Saison an die Säbener Straße kam, konnte auch aufgrund vieler Verletzungen nicht überzeugen. Am Triple-Gewinn hatte der Weltmeister von 2018 nur einen geringen Anteil.

Nach der Ankunft von Edmond Tapsoba im Winter hat Tah bei der Werkself seinen Stammplatz verloren. Daher würde Bayer 04 den deutschen Nationalspieler bei einem passenden Angebot wohl ziehen lassen. Tah besitzt noch einen Vertrag bis 2023 in Leverkusen.

10:15 Uhr: Torjäger Olivier Giroud soll sich mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin auf einen Wechsel geeinigt haben. Das berichtet "Sky Italia". Demnach zahlt die Alte Dame fünf Millionen Euro Ablöse für den 33-Jährigen an den FC Chelsea. Giroud soll in Turin einen Zweijahresvertrag erhalten.

Der französische Weltmeister hat in der kommenden Saison beim FC Chelsea nach der Verpflichtung von Timo Werner kaum Aussichten auf viel Spielzeit. Nach dem Abgang von Gonzalo Higuaín von Juve zu Inter Miami sind die Bianconeri auf Stürmersuche.

09:30 Uhr: Die Anzeichen für einen Wechsel von Julian Draxler vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain verdichten sich. Bei der 0:1-Niederlage vom französischen Serienmeister in der Ligue 1 gegen Aufsteiger RC Lens fehlte der deutsche Nationalspieler im Kader.

Dabei wurde der 26-Jährige eigentlich in der Startelf erwartet, nachdem die halbe Mannschaft aufgrund von Infizierungen mit dem Coronavirus fehlte . Unter anderem musste Trainer Thomas Tuchel auf Neymar, Kylian Mbappé sowie Ángel Di María verzichten.

Wie die "L’Equipe" berichtet, ist PSG an der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi vom FC Arsenal interessiert. Draxler soll in ein Tauschgeschäft mit dem 21-Jährigen eingebunden werden. Der Vertrag des Ex-Schalkers in Paris läuft 2021 auf.