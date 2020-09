GESTERN AM 14:48

09:00 Uhr: Es gibt offenbar den nächsten hochkarätigen Interessenten im Werben um Mohamed Salah. Wie der niederländische Berater Sjaak Swart gegenüber "Voetbalzone.nl" verriert, wolle Ronald Koeman den Ägypter zum FC Barcelona locken. Zudem sei der Liverpool-Star selbst auch an einem Wechsel zu den Katalanen interessiert. "Ich weiß, dass Koeman ihn will, und ich weiß, dass Salah gerne dorthin gehen würde", wird der Berater zitiert. Swart gilt als enger Vertrauter von Barça-Chefcoach Ronald Koeman.

08:45 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Sebastian Würz begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!