Die Top-Transfer-News im Überblick:

Messi-Poker: ManCity in der Pole Position? (12:55 Uhr)

Ex-Eintracht-Torjäger Haller vor Wechsel zu Ajax (12:20 Uhr)

Arsenal: Mustafi und Sokratis offenbar vor dem Aus (11:30 Uhr)

Ex-Schalker Meyer vor Bundesliga-Rückkehr? (10:10 Uhr)

BVB: Brandt und Schulz dürfen offenbar gehen (09:35 Uhr)

+++

Messi-Poker: ManCity in der Pole Position?

12:55 Uhr: Die Zukunft von Lionel Messi bleibt weiter das vorherrschende Thema in diesem Transfer-Winter. Nachdem Barça-Präsidentschaftskandidat Agusti Benedito kürzlich im Interview gegenüber "ESPN" verriet, dass ein Abschied des argentinischen Superstars im Sommer "höchstwahrscheinlich" sei, vermeldete "The Telegraph" nun, dass sich Manchester City im Werben um Messi angeblich in der Pole-Position sieht.

Die Citizens sind jedoch bei Weitem nicht der einzige Interessent. Speziell Paris Saint-Germain um Neu-Trainer Mauricio Pochettino wird starkes Interesse am 33-Jährigen nachgesagt.

+++

Ex-Eintracht-Torjäger Haller vor Wechsel zu Ajax

12:20 Uhr: Gerade einmal eineinhalb Jahre nach seiner Ankunft in der Premier League steht der ehemalige Torjäger von Eintracht Frankfurt, Sébastien Haller, offenbar wieder vor dem Absprung. Wie "L'Équipe" und "De Telegraaf" übereinstimmend berichten, soll der 26-Jährige von West Ham United unmittelbar vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam stehen.

Als Ablöse steht eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro im Raum, was den Franzosen zum teuersten Einkauf in der Vereinsgeschichte des niederländischen Rekordmeisters machen würde. Den Berichten zufolge soll der Transfer noch am Donnerstag über die Bühne gehen. Haller wechselte im Sommer 2019 für eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu West Ham, wo er wettbewerbsübergreifend in 53 Partien 14 Treffer erzielte.

+++

Arsenal: Mustafi, Sokratis und Co. offenbar vor dem Aus

11:30 Uhr: Mikel Arteta treibt den Umbruch beim FC Arsenal offenbar weiter voran. Laut "The Independent" sollen im Zuge dessen gleich acht Spieler die Gunners noch in dieser Transferperiode verlassen. Dabei soll es sich um die beiden Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi und Mesut Özil sowie Mohamed Elneny, Ex-Hoffenheim-Leihgabe Reiss Nelson, Callum Chambers, Folarin Balogun, Joe Willock und dem ehemaligen BVB-Star Sokratis handeln.

Mit Sead Kolasinac, der kürzlich auf Leihbasis zum FC Schalke zurückgekehrt ist, konnte Arsenal bereits einen Profi teilweise von der Gehaltsliste streichen. Neben den genannten acht Profis soll Arteta zudem die Situation von Granit Xhaka und Alexandre Lacazette genau beobachten. Sowohl der Vertrag des Ex-Gladbachers als auch der des französischen Torjägers laufen im kommenden Sommer aus. Zuletzt zählten beide Stars zu den Leistungsträgern beim Tabellenelften der Premier League.

+++

Schalke, Hertha und Frankfurt jagen angeblich Everton-Stürmer

10:50 Uhr: Wie der türkische TV-Sender "NTV Spor" berichtet, bahnt sich offenbar ein Bundesliga-internes Transferrennen um Evertons Stürmer Cenk Tosun an. Demnach sollen sowohl der abstiegsbedrohte FC Schalke als auch Hertha BSC Berlin und Eintracht Frankfurt Interesse an einer Verpflichtung des 29-Jährigen haben.

Der türkische Nationalspieler, dessen Vertrag bei den Toffies noch bis 2022 datiert ist, spielt in den Planungen von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti offenbar keine Rolle mehr und soll daher noch im Winter abgegeben werden. In der laufenden Spielzeit kam Tosun, der pikanterweise in Deutschland bei Eintracht Frankfurt ausgebildet wurde, in der Premier League fünfmal zum Einsatz (kein Tor).

+++

Ex-Schalker Meyer vor Bundesliga-Rückkehr?

10:10 Uhr: Zieht es den Ex-Schalker Max Meyer zurück in die Bundesliga? Laut einem Bericht des "Kölner Stadtanzeiger" soll sich der 1. FC Köln mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen beschäftigen. Der Vertrag des Spielmachers bei Premier-League-Klub Crystal Palace läuft im kommenden Sommer aus.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler wechselte im Sommer 2018 ablösefrei von den Königsblauen zu Crystal Palace auf die Insel, wo er in der laufenden Spielzeit jedoch bislang keine Rolle mehr spielte und zuletzt sogar in die zweite Mannschaft versetzt wurde. Neben den Domstädtern soll laut "A Spor" jedoch auch Galatasaray Interesse an Meyer haben.

+++

BVB: Brandt und Schulz dürfen offenbar gehen

09:35 Uhr: Lenkt Borussia Dortmund bei der Personalie Julian Brandt nun doch ein? Nachdem "Sky" zuletzt vermeldete, dass die Vereinsoberen angeblich einen Winter-Transfer ausschließen würden, berichtet die "Bild"-Zeitung nun, dass der 24-Jährige genau wie Nationalmannschaftskollege Nico Schulz den BVB offenbar doch im Januar verlassen darf. Allerdings soll der Ex-Leverkusener im Gegensatz zu Schulz nicht verkauft, sondern lediglich verliehen werden.

Brandt kam bei den Schwarz-Gelben sowohl unter Ex-Trainer Lucien Favre als auch unter Neu-Coach Edin Terzic zuletzt lediglich sporadisch zum Einsatz. Kürzlich machten Gerüchte die Runde, dass der FC Arsenal Interesse an einer Verpflichtung des Ex-Leverkuseners haben soll.

+++

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Robert Bauer begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

