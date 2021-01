10:10 Uhr: Zieht es den Ex-Schalker Max Meyer zurück in die Bundesliga? Laut einem Bericht des "Kölner Stadtanzeiger" soll sich der 1. FC Köln mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen beschäftigen. Der Vertrag des Spielmachers bei Premier-League-Klub Crystal Palace läuft im kommenden Sommer aus.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler wechselte im Sommer 2018 ablösefrei von den Königsblauen zu Crystal Palace auf die Insel, wo er in der laufenden Spielzeit jedoch bislang keine Rolle mehr spielte und zuletzt sogar in die zweite Mannschaft versetzt wurde. Neben den Domstädtern soll laut "A Spor" jedoch auch Galatasaray Interesse an Meyer haben.