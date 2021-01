Ablöse hat es in sich: ManUnited holt 18-jähriges Bergamo-Juwel

09:25 Uhr: Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive offenbar fündig geworden. Wie "The Athletic" berichtet, soll der deutsche Rekordmeister unmittelbar vor der Verpflichtung des Linksverteidigers Omar Richards vom FC Reading stehen. Demnach befinde sich der FCB bereits in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem englischen Zweitligisten.

Allerdings soll der 22-Jährige, dessen Vertrag in Reading im Juni ausläuft, erst im kommenden Sommer den Weg an die Säbener Straße finden. Dem Bericht zufolge hat der FC Bayern bislang jedoch noch kein offizielles Angebot abgegeben.

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Robert Bauer begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!