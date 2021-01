9:30 Uhr: Steffen Tigges erhält demnächst einen Profivertrag bei Borussia Dortmund. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der bisherige Kapitän der zweiten Mannschaft den Vertrag in den kommenden Tagen unterschreiben.

Wie die "Ruhr Nachrichten" und "Transfermarkt" berichten, wird der Kontrakt bis Juni 2024 sein. Der bisherige Vertrag des 22-Jährigen wäre in diesem Sommer abgelaufen.

Seit vier Wochen zählt der U23-Kapitän fest zum Profi-Kader und debütierte bereits gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga.

Den 27-Jährigen gibt es im Sommer ablösefrei. Jetzt sollte ein Wechsel für eine Ablösesumme unter Marktwert realistisch sein. Letzterer liegt beim Nationalspieler bei 20 Millionen. Die Berliner wollen in jedem Fall weniger Geld als im vergangenen Januar in die Hand nehmen, als die Transferkosten 77 Millionen betrugen.

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Lisa Siegel begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!