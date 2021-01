GESTERN AM 15:46

Im Gegenzug verlässt Moussa Dembélé den Verein und schließt sich zunächst auf Leihbasis Atlético Madrid an. Dort wird er Nachfolger von Diego Costa, der seinen Vertrag beim spanischen Spitzenklub aufgelöst hatte.

10:15 Uhr: Gestern verwandelte er noch einen Elfmeter für Holstein Kiel gegen den FC Bayern und war damit mitverantwortlich für die Pokal-Sensation in der zweiten Runde des DFB-Pokals, heute bestimmt Janni Serra auf andere Weise die Schlagzeilen.

Laut "Kicker" wird der 22-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bei den "Störchen" nicht verlängern und im kommenden Sommer in die Bundesliga wechseln. Neuer Klub des Stürmers soll Arminia Bielefeld sein.

10:10 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Viel Spaß beim Lesen!