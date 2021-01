Die Top-Transfer-News im Überblick:

BVB hat angeblich Haaland-Ersatz im Visier (13:10 Uhr)

Agüero auch beim FC Barcelona im Gespräch (11:55Uhr)

FC Bayern: Dajaku vor Leihe zu Union Berlin (11:05 Uhr)

Alaba verhandelt offenbar mit sechs Topklubs (9:30 Uhr)

Bundesliga Sancho-Ersatz gefunden? BVB hat offenbar VfB-Youngster im Visier VOR EINEM TAG

Auch Inter Mailand soll an Gladbachs Neuhaus interessiert sein

14:20 Uhr: Nachdem bereits bekannt wurde, dass Florian Neuhaus das Interesse des FC Bayern München geweckt hat, soll nun auch Inter Mailand am deutschen Nationalspieler dran sein. Das berichtet die "Sport Bild".

Demnach will Antonio Conte mit dem 23-Jährigen sein Mittelfeld verstärken und überlegt, die festgeschriebene Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro zu aktivieren. Auch dem Stadtrivalen AC Mailand wird Interesse an Neuhaus nachgesagt.

+++

Als Haaland-Ersatz: BVB offenbar mit Interesse an Brobbey

13:10 Uhr: Borussia Dortmund soll ein Auge auf Brian Brobbey von Ajax Amsterdam geworfen haben. Laut "Radio Catalunya" haben demnach bereits fortgeschrittene Gespräche stattgefunden. Dortmund will sich demnach schon mal nach potenziellen Nachfolgern umschauen, falls ihr Top-Torjäger Erling Haaland den Klub verlassen wird.

Der Norweger, der so wie Brobbey von Mino Raiola beraten wird, wird immer wieder in Verbindung mit anderen europäischen Topklubs gebracht.

Brobbey zählt in den Niederlanden als eines der vielversprechendsten Sturmtalente und kann bislang in der zweiten Mannschaft seines Jugendklubs Ajax Amsterdam überzeugen: In zwölf Zweitliga-Partien gelangen dem 18-Jährigen diese Saison bislang acht Tore.

Außerdem feierte im Oktober sein Debüt für die Ajax-Profis und schoss in seinem ersten Spiel in der Eredivisie sein erstes Tor. Für seine guten Leistungen wurde er unter anderem auch mit seinem ersten Champions-League-Einsatz belohnt.

Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer aus, dann wäre der 18-Jährige ablösefrei zu haben. Bislang konnte Ajax Brobbey noch nicht von einer Verlängerung überzeugen, ein Abgang von seinem Ausbildungsklub zu Saisonende sei demnach wahrscheinlich.

+++

Agüero nach PSG jetzt auch bei Barcelona im Gespräch

11:55 Uhr: Sergio Agüeros Vertrag bei Manchester City läuft im Sommer aus. Wie die "Sun" nun schreibt, könnte der argentinische Torjäger nach knapp zehn Jahren bei den Skyblues noch einmal eine neue Herausforderung in Angriff nehmen.

Demzufolge soll der FC Barcelona seine Fühler nach dem 32-Jährigen ausgestreckt haben. Auch Paris Saint-Germain und Neu-Trainer Mauricio Pochettino sollen angeblich an Agüero interessiert sein.

Eine Vertragsverlängerung zwischen Agüero und Manchester City steht bislang noch aus. Die Zukunft des Superstars gilt als offen.

+++

FC Bayern will Talent Dajaku an Union Berlin verleihen

11:05 Uhr: Der FC Bayern München will Nachwuchs-Ass Leon Dajaku offenbar noch in diesem Winter verleihen. Wie die "Bild" berichtet, ist der 1. FC Union Berlin kurz davor, den Offensivspieler an die Alte Försterei zu holen. Eine längerfristige Leihe ist demnach angedacht. Auch der französische Erstligist OGC Nizza soll Interesse am 19-Jährigen bekundet haben.

Dajaku kommt hauptsächlich in der zweiten Mannschaft der Münchner in der 3. Liga zum Einsatz und ist dort Stammkraft. Unter Hansi Flick kam der 19-Jährige in dieser Spielzeit nur im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren (3:0) zum Einsatz. In der vergangenen Saison lief Dajaku zweimal für den FCB in der Bundesliga auf.

Der Youngster kam vor der Saison 2019/20 für 1,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart. Dort spielte er in den Jugendmannschaften und spielte auch zweimal für die erste Mannschaft in der Bundesliga.

Beim 2:0-Sieg der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der 3. Liga am Dienstag gegen den SV Meppen stand Dajaku nicht mehr im Kader. Die Zeichen deuten also stark auf einen vorübergehenden Abschied hin

+++

Ex-Atlético-Star Costa blitzt in Marseille ab

10:20 Uhr: Diego Costa sucht nach der Auflösung seines Kontrakts bei Atlético Madrid zum Jahreswechsel weiterhin einen neuen Klub. Laut "La Provence" wurde der spanische Torjäger Olympique Marseille angeboten.

Die Südfranzosen wollen den 32-Jährigen allerdings nicht unter Vertrag nehmen. Vor allem das hohe Jahresgehalt Costas von knapp acht Millionen Euro spricht gegen den Offensivstar.

+++

Alaba verhandelt mit sechs Topklubs - Real weiterhin Favorit

09:30 Uhr: David Alaba verhandelt offenbar derzeit mit sechs europäischen Topklubs über einen Wechsel. Wie die "Sport Bild" berichtet, führen Vater George sowie Berater Pina Zahavi Verhandlungen mit dem FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona und Real Madrid.

Real gilt dabei weiter als der Topfavorit auf einen Transfer. Die Gespräche mit den Königlichen sollen demnach bereits "weit fortgeschritten" sein. Madrid bietet Alaba angeblich ein Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro sowie ein zusätzliches Handgeld.

Dem FC Bayern werden derweil kaum noch Chancen auf eine Weiterbeschäftigung Alabas eingeräumt. Der Vertrag des 28-jährigen Österreichers in München läuft im Sommer aus. Leipzigs Dayot Upamecano gilt als heißer Kandidat für die Alaba-Nachfolge.

+++

