9:20 Uhr: Zahlreiche Augen blicken heute sicherlich nach Berlin. Denn seit gestern bahnt sich bei der Hertha ein kleiner Transfer-Coup an: Wie der "Kicker" am Sonntagmorgen berichtete, steht der Bundesliga-15. kurz davor Sami Khedira von Juventus Turin zu verpflichten. Der Weltmeister von 2014 soll bereits gestern beim Medizincheck gewesen sein. Zur erwarteten Unterschrift kam es jedoch noch nicht. Diese wird nun für heute erwartet.

9:05 Uhr: Nachdem sich der FC Liverpool in der Wintertransferperiode bisher auffällig zurückhielt, könnten die Reds ausgerechnet am Deadline Day nochmal aktiv werden. Laut "The Athletic" und "Liverpool Echo" steht der englische Meister kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Ben Davies von Preston North End.

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Heute ist Deadline Day! Das heißt, heute bis 18:00 Uhr besteht für die Klubs in der Bundesliga die letzte Chance sich noch einmal zu verstärken oder auch einen Spieler abzugeben. Wir berichten bis heute Abend um 18:00 Uhr topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen am letzten Tag der Wintertransferperiode abspielt. Jonas Klinke begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!