Top-Transfers-News am Deadline Day im Überblick:

Sergio Ramos an Wechsel zu Manchester United interessiert (11:30 Uhr)

Zirkzee über Parma-Leihe: "Freue mich, dass es nun geklappt hat" (11:15 Uhr)

Hertha BSC will offenbar Nemanja Radonjic von Olympique Marseille ausleihen (10:20 Uhr)

Hertha BSC: Sami Khedira soll heute unterschreiben (9:20 Uhr)

FC Schalke 04 arbeitet an Verpflichtung von Shkodran Mustafi

13:45 Uhr: Shkodran Mustafi ist offenbar ein heißer Kandidat für die Defensive des FC Schalke 04. "Sky" berichtet, dass der Weltmeister von 2014, der aktuell noch beim FC Arsenal unter Vertrag steht, als Nachfolger für Ozan Kabak im Gespräch ist.

Kabak wird heftig vom FC Liverpool umworben, die Reds wollen ihn noch heute verpflichten. Schalke soll einem Transfer aber nur zustimmen wollen, wenn sie bis 18 Uhr einen adäquaten Ersatz gefunden haben.

Mustafis Vertrag bei Arsenal läuft noch bis Sommer. Zuletzt hatte sein Berater, Vater Kujtim, verkündet, dass sein Sohn seinen Kontrakt in London nicht verlängern und die Gunners "spätestens im Sommer" verlassen wird. Nun könnte alles ganz schnell gehen.

+++

Paris Saint-Germain: Neymar denkt über Vertragsverlängerung nach

13:30 Uhr: Paris Saint-Germain darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen machen, dass Superstar Neymar auch über 2022 hinaus für den Hauptstadt-Klub auflaufen wird. Der Brasilianer denkt anscheinend darüber nach, seinen Vertrag in Paris zu verlängern.

Nach der 2:3-Niederlage am Sonntag gegen Lorient sagte Neymar zu "TF1": "Ich bin sehr glücklich mittlerweile. Vieles hat sich verändert. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an etwas anderem, aber ich fühle mich wohl. Ich habe mich eingelebt, ich bin ruhiger."

Der 28-Jährige ergänzte: "Ich will bei Paris St. Germain bleiben."

Zugleich schickte er noch eine kleine Bitte an Kumpel Kylian Mbappé, der aktuell heftig von Real Madrid umworben wird: "Ich hoffe, dass auch Kylian bleiben will."

+++

Robin Himmelmann geht zur KAS Eupen

13:10 Uhr: Ein kurzer Blick in die 2. Bundesliga, denn auch dort tut sich am Deadline Day noch etwas: So setzt Robin Himmelmann, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim FC St. Pauli aufgelöst hatte, seine Karriere bei der KAS Eupen in der belgischen 1. Liga fort.

Eupen ist aktuell 13. In der Jupiler Pro League. Himmelmann erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

+++

Eintracht Frankfurt verpflichtet Sturm-Juwel Ali Akman

12:50 Uhr: Eintracht Frankfurt hat vor wenigen Minuten den zweiten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Die Hessen sichern sich die Dienste von Ali Akman vom türkischen Erstligisten Bursaspor.

Der 18-jährige Angreifer kommt ablösefrei und erhält in Frankfurt einen Vierjahresvertrag bis Juni 2025.

Akman gilt als eines der größten Talente in der Türkei. In der laufenden Süper-Lig-Saison erzielte in 17 Spielen zehn Tore und liegt damit auf Rang zwei in der Torschützenliste.

Angeblich sollen auch der FC Chelsea, der FC Arsenal, der VfL Wolfsburg und weitere Vereine am Bursaspor-Eigengewächs interessiert sein.

FC Barcelona: Démbéle will offenbar länger bleiben

12:35 Uhr: Im Sommer galt Ousmane Démbéle beim FC Barcelona noch als großes Sorgenkind. In der laufenden Saison stand der Franzose in der Liga schon neun Mal in der Startelf. Und offenbar fühlt sich der 23-Jährige sehr wohl bei den Katalanen. Das berichtet die "Sport". Deshalb wolle Démbéle auch gerne seinen bis 2022 laufenden Vertrag verlängern.

Fraglich ist aber, ob Barça auch weiterhin mit dem Angreifer plant. Eine Entscheidung darüber dürfte wohl erst fallen, wenn der Klub seinen neuen Präsidenten gewählt hat.

+++

Bayer Leverkusen holt Gray aus Leicester

12:10 Uhr: Bereits gestern gab Bayer Leverkusen die Verpflichtung von Linksaußen Demarai Gray vvon Leicester City bekannt. Wie die Werkself am Sonntag mitteilte, unterschrieb der 24-jährige Engländer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

"Demarai Gray ist ein trickreicher, sehr schneller und durchsetzungsfähiger Außenbahnspieler, der unser Angriffsspiel zusätzlich beleben wird", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes: "Er ist in der Lage, in hohem Tempo Eins-zu-Eins-Situationen zu lösen und seine Mitspieler gut einzusetzen."

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht in Gray aufgrund der vielen Spiele, die in der zweiten Saisonhälfte noch auf die Rheinländer zukommen "eine wichtige Verstärkung unseres Kaders. Demarai ist ein schwer auszurechnender Offensivspieler, der uns mehr Optionen für den Rest der Spielzeit gibt."

+++

FC Liverpool will Schalkes Kabak noch in diesem Winter

11:45 Uhr: Wir blicken erneut nach Liverpool, denn dort könnte sich Jürgen Klopp über eine weitere Verstärkung freuen. "Sky" berichtet, dass der FC Liverpool mit dem FC Schalke 04 über einen Transfer von Innenverteidiger Ozan Kabak verhandelt.

Die Reds hoffen, den 20-Jährigen noch vor Ablauf des Transferfensters verpflichten zu können. Liverpool soll eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Sommer anstreben. Die Leihgebühr soll rund 2,5 Millionen Pfund betragen.

Allerdings wollen die Königsblauen Kabak nur ziehen lassen, wenn sie bis 18 Uhr einen Ersatz verpflichten konnten. In dieser Hinsicht sollen auf Schalke aktuell Gespräche laufen.

+++

Sergio Ramos: Lieber Manchester United als PSG

11:30 Uhr: Der Vertrag von Sergio Ramos bei Real Madrid läuft im Sommer aus. Bisher konnten sich der Spanier und die Königlichen nicht auf eine Verlängerung einigen. Angeblich könnte es Ramos daher nach England führen. Wie die englische Zeitung "Mirror" berichtet, soll der 34-Jährige an einem Wechsel zu Manchester United interessiert sein. Ein Transfer zu PSG sei dagegen keine Option für ihn.

+++

FC Bayern - Zirkzee über Parma-Leihe: "Freue mich, dass es nun geklappt hat"

11:15 Uhr: Bayerns Joshua Zirkzee wird in der Rückrunde für den AC Parma in der Serie A stürmen. Das bestätigte der 19-Jährige der "Sport Bild": "Es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, dass es nun geklappt hat. Ich glaube, dass ich hier die Chance bekommen kann, mich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, der Mannschaft helfen zu können."

Bereits in den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass der Niederländer bis zum Saisonenende vom FC Bayern nach Parma ausgeliehen wird.

Offiziell ist der Transfer allerdings noch nicht. Zirkzee ist aber bereits gestern Nacht nach Parma gereist, um heute den Medizincheck zu absolvieren. Anschließend dürften die Verträge unterzeichnet werden. Laut "Sport Bild" gibt es für den Serie-A-Klub nach Ablauf der Leihe jedoch keine Kaufpflicht.

+++

FC Schalke 04 verlängert angeblich mit Matthew Hoppe

10:45 Uhr: Spätestens seit seinen drei Toren beim 4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim Anfang Januar zählt Matthew Hoppe zu den neuen Hoffnungsträgern beim kriselnden FC Schalke 04. Nun gibt es nach "Sky"-Informationen gute Nachrichten für alle Fans der Königsblauen: Demnach wurde der Vertrag mit dem 19-jährigen Stürmer bis 2023 verlängert.

Der Kontrakt soll für die Bundesliga und die 2. Bundesliga gelten.

Der US-Amerikaner kam 2019 von der Barca Academy aus Übersee in die Schalker U19. Zu Jahresbeginn wurde Hoppe aus der zweiten Mannschaft in die Profimannschaft hochgezogen und konnte mit fünf Toren in neun Bundesliga-Partien direkt überzeugen.

+++

Hertha BSC: Kommt Radonjic statt Rashica?

10:20 Uhr: Neben Sami Khedira könnte heute noch ein weiterer Nationalspieler bei der Hertha unterschreiben: Nemanja Radonjic, aktuell noch bei Olympique Marseille unter Vertrag. Nach "Kicker"-Informationen befinden sich die Berliner mit OM in Gesprächen über eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Angeblich sei der serbische Nationalspieler bereits auf dem Weg nach Berlin, um den Medizincheck zu absolvieren.

Radonjic soll zunächst bis Saisonende ausgeliehen werden. Im Sommer könnte die Hertha den 24-jährigen Flügelspieler dann für zwölf Millionen Euro fest verpflichten.

Sollte der Radonjic-Deal fix gemacht werden, dürfte eine Verpflichtung von Bremens Milot Rashica wohl vom Tisch sein.

+++

Gladbach: Hannes Wolf wird bald fest verpflichtet

9:45 Uhr: Bei Borussia Mönchengladbach bahnt sich der nächste Transfer an. Allerdings erst nach dem Deadline Day: Nämlich wenn Hannes Wolf seinen nächsten Einsatz für die Fohlenelf absolviert. Dies könnte bereits am kommenden Samstag im Derby gegen den 1. FC Köln soweit sein. Laut "Bild" würde dann die zwischen Gladbach und RB Leipzig vereinbarte Kaufpflicht für den 21-jährigen Österreicher aktiviert werden.

Laut dem Bericht muss Gladbach dann 9,5 Millionen Euro an die Leipziger überweisen. Zusätzlich käme noch eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

In der laufenden Saison absolvierte der offensive Mittelfeldspieler bisher 19 Bundesliga-Spiele für die Mannschaft von Trainer Marco Rose. Dabei stand er acht Mal in der Startelf.

+++

Hertha BSC: Sami Khedira soll heute unterschreiben

9:20 Uhr: Zahlreiche Augen blicken heute sicherlich nach Berlin. Denn seit gestern bahnt sich bei der Hertha ein kleiner Transfer-Coup an: Wie der "Kicker" am Sonntagmorgen berichtete, steht der Bundesliga-15. kurz davor Sami Khedira von Juventus Turin zu verpflichten. Der Weltmeister von 2014 soll bereits gestern beim Medizincheck gewesen sein. Zur erwarteten Unterschrift kam es jedoch noch nicht. Diese wird nun für heute erwartet.

Laut "Bild" wird der 33-Jährige seine Unterschrift unter einen Halbjahresvertrag setzen und zwei Millionen Euro kassieren. Eine Ablöse muss Hertha an Turin dem Bericht zufolge nicht zahlen, denn Khediras Vertrag bei Juventus soll aufgelöst werden.

+++

FC Liverpool vor Verpflichtung von Ben Davies

9:05 Uhr: Nachdem sich der FC Liverpool in der Wintertransferperiode bisher auffällig zurückhielt, könnten die Reds ausgerechnet am Deadline Day nochmal aktiv werden. Laut "The Athletic" und "Liverpool Echo" steht der englische Meister kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Ben Davies von Preston North End.

Demnach soll Davies am Montagmorgen den Medizincheck absolvieren und anschließend seinen neuen Kontrakt unterzeichnen.

Für den 25-Jährigen überweise Liverpool 2,25 Millionen Euro an Preston North End, heißt es. Zudem erhalte der Zweitligist den 19-jährigen Sepp van den Berg auf Leihbasis für die Rückrunde.

+++

Willkommen zum Transferticker am Deadline Day

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Heute ist Deadline Day! Das heißt, heute bis 18:00 Uhr besteht für die Klubs in der Bundesliga die letzte Chance sich noch einmal zu verstärken oder auch einen Spieler abzugeben. Wir berichten bis heute Abend um 18:00 Uhr topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen am letzten Tag der Wintertransferperiode abspielt. Jonas Klinke begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

