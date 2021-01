Gnabry will Bayern-Talent Musiala von DFB-Elf überzeugen

Eriksen war im Januar 2020 nach 6,5 Jahren in Tottenham für 27 Millionen Euro Ablöse zu Inter Mailand gewechselt. Dort kommt er unter Trainer Antonio Conte allerdings nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus.

ManCity würde aktuell offenbar dank der Klausel mit 15 Prozent an einem Weiterverkauf von Sancho beteiligt werden. Für den englischen Flügelstürmer fordert der BVB rund 100 Millionen Euro – davon müssten dann 15 Millionen nach Manchester überwiesen werden.

Durch eine mögliche Streichung dieser Klausel erhoffen sich die Skyblues im Gegenzug, bei Haaland in die Pole-Position zu kommen und dadurch Stadtrivale Manchester United auszustechen. Bei City könnte der Norweger Klub-Ikone Sergio Agüero ersetzen. Der Vertrag des argentinischen Torjägers läuft im Sommer aus.

