09:45: Der FC Bayern München hat offenbar einen neuen Flügelstürmer im Visier. Nach Informationen von "The Athletic" ist der deutsche Rekordmeister an Nachwuchstalent Kwadwo Baah vom englischen Drittligisten AFC Rochdale interessiert.

Dort hat der 18-jährige gebürtige Stuttgarter im November den Durchbruch geschafft und glänzt mit starken Leistungen. In wettbewerbsübergreifend 17 Pflichtspielen erzielte Kwadwo in dieser Saison drei Tore.

Tuchel will Werner helfen: "Braucht einfach viel Zuspruch"

Durch seine überzeugenden Auftritte sind auch andere Topvereine in Europa auf den Youngster aufmerksam geworden. Neben dem FC Bayern sollen unter anderem auch Juventus Turin, West Ham United und die Glasgow Rangers ihr Interesse angemeldet haben.

Da Kwadwos Vertrag in Rochdale im Sommer ausläuft, überlegt der Klub den Außenstürmer noch im Winter zu verkaufen, um eine Ablöse einzustreichen.

Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt.