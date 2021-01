10:00 Uhr: Seit 2007 spielt Marcelo für Real Madrid. In seinen 14 Jahren bei den Königlichen wurde er unter anderem viermal Champions-League-Sieger und fünfmal spanischer Meister. In der laufenden Saison saß der 32-Jährige jedoch häufig auf der Bank.

Womöglich aber nicht mehr lange? Laut "BeIn Sports" könnte Marcelo schon bald ein Angebot von AS Monaco vorliegen. Dem Bericht zufolge sei der Ligue-1-Klub bereit, dem Brasilianer einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro zu unterbreiten.

Die Monegassen haben in ihrem Werben um den Confed-Cup-Sieger von 2013 aber namhafte Konkurrenz. Auch Juventus Turin ist an Marcelo interessiert.

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Jonas Klinke begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!