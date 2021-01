10:00 Uhr: RB Leipzig hat seine guten Kontakte innerhalb des Red-Bull-Imperiums genutzt und sich anscheinend das nächste Top-Talent geangelt: Der 17-jährige Caden Clark, der aktuell bei Red Bull New York unter Vertrag steht, soll in den nächsten Tagen einen Kontrakt bei den Leipzigern unterzeichnen. Das berichtet "The Athletic".