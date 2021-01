09:30 Uhr: Der FC Bayern München hat in dieser Spielzeit große Probleme in der Defensive. Ein Spieler, den der Rekordmeister bereits im vergangenen Sommer beobachtet haben und der nun wieder auf dem Radar der Verantwortlichen sein soll, ist Tariq Lamptey. Wie die "Sun" nun berichtet , kommt der 20-Jährige allerdings nicht im Winter nach München.

Der Rechtsverteidiger, an dem auch der FC Arsenal großes Interesse haben soll, wird voraussichtlich demnächst einen langfristigen Vertrag bei seinem derzeitigen Verein Brighton and Hove Albion unterschreiben.

Roca als Sinnbild: Bayerns Transferpolitik in der Kritik

Lamptey, der im Januar 2020 vom FC Chelsea an die Südküste Englands wechselte, konnte sich bei den Seagulls auf Anhieb durchsetzen und wurde zum Leistungsträger. Der FC Bayern soll daher schnell ein Auge auf den wendigen und offensivstarken Außenverteidiger geworfen haben.

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Peer Kuni begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!