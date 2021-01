16:30 Uhr: Yannick Gerhardt wird dem VfL auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet , haben sich Gerhardt und die Wölfe darauf geeinigt, den auslaufenden Vertrag zu verlängern. Letzte Details in Sachen Gehalt und Laufzeit müssen noch geklärt werden.

Dem aktuellen OL-Trainer André Villas-Boas wird ein angespanntes Verhältnis zu den Verantwortlichen der Südfranzosen nachgesagt. Aufgrund der schwachen Ergebnisse in den vergangenen Wochen ist eine vorzeitige Trennung nicht ausgeschlossen. Der Vertrag des Portugiesen läuft im Sommer aus.

14:55 Uhr: Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund hat angeblich das Interesse vom italienischen Erstligisten US Sassuolo geweckt. Laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" haben die Italiener auch bereits eine Anfrage für Dahoud gesendet.

Mittelfeldspieler Dahoud steht beim BVB noch bis 2022 unter Vertrag. Dort kam er in dieser Spielzeit bislang auf acht Pflichtspieleinsätze wettbewerbsübergreifend. Interimscoach Edin Terzic verzichtete allerdings seit seiner Amtsübernahme Mitte Dezember komplett auf den 25-Jährigen und strich ihn sogar zwischenzeitlich aus dem Kader.

Neben Sassuolo hatten vorher bereits die französischen Spitzenklubs AS Monaco und Olympique Marseille Interesse an Dahoud bekundet.

Baumgartner ist noch bis 2023 an die Kraichgauer gebunden, daher müsste United eine satte Ablöse für den offensiven Mittelfeldspieler zahlen. In Hoffenheim unter Trainer Sebastian Hoeneß ist Baumgartner Stammspieler und Leistungstrainer. Wettbewerbsübergreifend kommt er bislang auf 25 Pflichtspiele (5 Tore) in dieser Saison.