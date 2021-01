Seit seiner Rückkehr aus Paris 2019 fungiert die italienische Torhüter-Legende in Turin als Nummer zwei hinter Stammkeeper Wojciech Szczesny, kommt aber weiterhin zu unregelmäßigen Einsätzen.

"Messi, seine Frau und seine Kinder lernen Französisch. Würde er dies machen, wenn er zu Manchester City gehen würde?", sagte Garétier. Auch das Team von Starcoach Pep Guardiola wird immer wieder von dem 33-jährigen Argentinier in Verbindung gebracht.

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Peer Kuni begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!