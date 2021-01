Gegen die Münchner erzielte der gebürtige Bayer im letzten Bundesligaspiel beim 3:2-Erfolg der Fohlen den Siegtreffer. Neuhaus soll in Gladbach eine Ausstiegsklausel über 39 Millionen Euro besitzen.

An der Säbener Straße könnte Neuhaus Corentin Tolisso ersetzen, der seit seiner Ankunft 2017 die Verantwortlichen des FCB nie vollends überzeugen konnte. Mit Neuhaus würden der deutsche Rekordmeister zudem einen weiteren deutschen Nationalspieler holen und damit die eigene Philosophie weiterverfolgen.

09:10 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Peer Kuni begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!