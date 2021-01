The Emirates FA Cup

Neuhaus hat in seinem bis 2024 laufenden Vertrag angeblich eine Ausstiegsklausel. Er soll Gladbach für rund 40 Millionen Euro vorzeitig verlassen können. Zuletzt war auch über ein Interesse der Bayern am früheren 1860-Profi berichtet worden, dessen Vater Fan des deutschen Branchenprimus ist.

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Jonas Klinke begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!