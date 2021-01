16:40 Uhr: Der FC Bayern München ist angeblich an Éder Militão von Real Madrid interessiert. Nach Informationen von "Goal.com" soll der Brasilianer im Gegenzug für David Alaba an die Säbener Straße wechseln.

Auch Borussia Dortmund, Juventus Turin sowie die Tottenham Hotspur sollen am 22-Jährigen interessiert sein. Der Innenverteidiger ist unter Trainer Zinédine Zidane in Madrid nur vierte Wahl hinter Sergio Ramos, Raphaël Varane und Nacho.

Rafinha ist derzeit beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus unter Vertrag (bis 2022). Allerdings hat der Brasilianer eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt, somit könnte der 35-Jährige in diesem Winter sowie im kommenden Sommer ablösefrei wechseln.

13:55 Uhr: Paris Saint-Germain und der FC Chelsea sind offenbar in den Transferpoker eingestiegen. Wie "Inside Football" berichtet, will Neu-Trainer Mauricio Pochettino den Innenverteidiger von RB Leipzig in dessen französische Heimat zurückholen.