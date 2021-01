Publiziert 22/01/2021 Am 08:10 | Update 22/01/2021 Am 09:20

Real Madrid Ödegaard im Fokus vom FC Arsenal (9:10 Uhr)

+++

Eindhoven will Kaufoption bei Bayerns Fein verstreichen lassen

10:20 Uhr: Adrian Fein wird bei der PSV Eindhoven offenbar nicht glücklich. Wie "Sport1" berichtet, sollen die Niederländer bereits im Januar entschieden haben, die Kaufoption für den Leihspieler des FC Bayern München im Sommer nicht zu ziehen.

Beim Klub von Mario Götze und Philipp Max kommt Fein unter Trainer Roger Schmidt kaum zum Zug. Wettbewerbsübergreifend kam der 21-Jährige bislang nur 13 Mal zum Einsatz (1 Tor) – davon nur zweimal über 90 Minuten.

Mittelfeldspieler Fein, der aus der Jugend des FC Bayern stammt, war bereits in den vergangenen zwei Spielzeiten an die Zweitligisten Jahn Regensburg und den Hamburger SV ausgeliehen und konnte dort jeweils überzeugen. Beim FC Bayern gelang ihm der Durchbruch jedoch nicht.

+++

Hinterseer verlässt den HSV und geht nach Südkorea

09:45 Uhr: Nach eineinhalb Jahren verlässt Angreifer Lukas Hinterseer den Zweitligisten Hamburger SV wieder. Der 29-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu Ulsan Hyundai FC in die erste Liga Südkoreas. Das gaben die Hanseaten am Freitag bekannt.

Hinterseer kam unter dem neuen Trainer Daniel Thioune nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. In der ersten Saison nach seinem Wechsel vom VfL Bochum an die Elbe 2019 hatte der Österreicher in 31 Pflichtspielen zehn Tore für den HSV erzielt.

"Wir wünschen Lukas und seiner Familie alles Gute für die Zukunft und vor allem viel Erfolg bei der neuen, spannenden Herausforderung", sagte Sportdirektor Michael Mutzel.

+++

Arsenal will Ödegaard von Real Madrid als Özil-Nachfolger

09:10 Uhr: Martin Ödegaard von Real Madrid steht angeblich auf der Wunschliste vom FC Arsenal. Wie die spanische Sporttageszeitung "Sport" schrieb, stehen die Gunners unmittelbar vor einem Leihgeschäft des 22-jährigen Norwegers.

Ödegaard steht bei den Königlichen unter Trainer Zinédine Zidane nicht sehr hoch im Kurs. Der Offensivspieler kam in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bislang nur neunmal zum Einsatz – davon nicht einmal über 90 Minuten. Daher soll Ödegaard Real bereits um eine Freigabe gebeten haben.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta soll von den Qualitäten des Norwegers überzeugt sein und will diesen daher ausleihen. Damit würde Ödegaard bei den Gunners den zu Fenerbahce abgewanderten Mesut Özil ersetzen.

Ödegaard, der 2015 als 16-Jähriger aus Norwegen nach Madrid kam, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder ausgeliehen und spielte dabei für den SC Heerenveen und Vitesse Arnheim in den Niederlanden sowie in La Liga für Real Sociedad. Auch die Basken sowie Ajax Amsterdam sollen an einer Leihe Ödegaards interessiert sein.

+++

Willkommen zum Transferticker am Freitag

