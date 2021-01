Die Top-Transfer-News im Überblick:

BVB offenbar mit 15-jährigem Ajax-Juwel Julian Rijkhoff einig (11:40 Uhr)

Tottenham-Star Dele Alli hofft auf Leihe zu PSG (10:45 Uhr)

FC Bayern verhandelt mit dem FC Everton über Zirkzee-Leihe (9:15 Uhr)

Bundesliga Rummenigge gesteht: Das war mein größter Fehler beim FC Bayern VOR 6 STUNDEN

FC Arsenal soll Angebot für Real-Schreck Solomon von Schachtjor Donezk vorbereiten

13:15 Uhr: Im Oktober und Dezember spielte sich Manor Solomon von Schachtjor Donezk mit zwei Toren in der Champions League gegen Real Madrid ins internationale Rampenlicht. Nun könnte für den 21-jährigen Israeli der nächste Schritt auf die große Fußball-Bühne folgen: Die "Daily Mail" berichtet, dass der FC Arsenal an einer Verpflichtung des Stürmers für Sommer arbeitet.

Dem Bericht zufolge würde der Premier-League-Klub bereits ein Angebot für Solomon vorbereiten. Es sei "wahrscheinlich", dass der israelische Nationalspieler in der kommenden Saison für die Londoner auflaufe, schreibt die Zeitung.

Solomon kam 2019 vom israelischen Erstligisten Maccabi Petah Tikva für sechs Millionen Euro nach Donezk. In seiner Zeit in der Ukraine erzielte er bisher zwölf Tore in 62 Spielen. In der Champions League war er insgesamt vier Mal erfolgreich. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Solomons Marktwert wird auf 15 Millionen Euro taxiert.

+++

AC Milan bestätigt Verpflichtung von Mario Mandzukic

12:35 Uhr: Jetzt ist es offiziell: Der AC Milan hat die Verpflichtung von Mario Mandzukic offiziell bestätigt. Wie der Serie-A-Klub mitteilte, erhält der 34-jährige Stürmer einen Kontrakt bis zum Saisonende. Sein Trikot wird die Nummer 9 tragen.

Der Kroate war zuletzt vereinslos, nachdem er sein Abenteuer beim katarischen Klub Al-Duhail SC im Sommer 2020 schon nach sechs Monaten wieder beendete.

Für Mandzukic, der 2013 mit dem FC Bayern die Champions League gewann, ist es das zweite Gastspiel in Italien. Von 2015 bis 2020 stürmte er für Juventus Turin.

+++

David Alaba: Vater dementiert Einigung mit Real Madrid

12:10 Uhr: Der Vater von David Alaba, George Alaba, hat Medienberichte über eine Einigung seines Sohnes mit Real Madrid über einen Wechsel zu den Königlichen im Sommer dementiert. "Es ist noch keine Entscheidung gefallen, und David hat auch noch nicht bei Real unterschrieben", sagte Vater Alaba bei "Sport 1". Neben Real gebe es noch weitere Interessenten.

Zuvor hatte die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, dass sich der österreichische Nationalspieler von Bayern München und die Königlichen auf einen Vierjahresvertrag ab Sommer geeinigt hätten.

+++

Borussia Dortmund offenbar mit 15-jährigem Ajax-Juwel Julian Rijkhoff einig

11:40 Uhr: Borussia Dortmund ist offenbar kurz davor mit dem 15-jährigen Julian Rijkhoff von Ajax Amsterdam das nächste sehr junge Offensiv-Talent nach Westfalen zu holen. Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen sich beiden Klubs über einen Wechsel des Niederländers einig sein. Endgültig fix sei der Transfer aber noch nicht. Auch über etwaige Modalitäten gebe es bisher keine Infos.

Geplant sei jedoch, Rijkhoff erstmal in der U17 des BVB spielen zu lassen. Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtete dagegen bereits am Wochenende, dass der Jungstar am 25. Januar, seinem 16. Geburtstag, einen Dreijahresvertrag in Dortmund unterzeichnen werde.

Rijkhoff gilt als eines der größten Sturm-Talente in Europa. Seit 2012 spielt er in der Ajax-Jugend. In der U17 erzielte der Angreifer in der laufenden Saison, in der aufgrund der Coronavirus-Pandemie bisher nur vier Spieltage absolviert worden, neun Tore. Für die niederländische U15-Auswahl kommt er auf sieben Treffer in fünf Partien.

Sollte der Wechsel perfekt gemacht werden, wäre er nach Erling Haaland (20 Jahre) und Youssoufa Moukoko (16) schon das dritte international hochgehandelte Angriffs-Juwel im Trikot der Schwarz-Gelben.

+++

Tottenham-Star Dele Alli hofft auf Leihe zu PSG

10:45 Uhr: Dele Alli spielt aktuell bei Tottenham Hotspur keine große Rolle. Der 24-Jährige kam unter Trainer José Mourinho bisher nur zu vier Einsätzen. Daher wünscht sich Alli verliehen zu werden, um wieder mehr Spielzeit zu bekommen. Nach Informationen der "Sun" sei der Engländer "zuversichtlich", dass er auf Leihbasis zu Paris Saint-Germain wechseln werde.

Dort arbeitet seit Ende Dezember der ehemalige Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino als Chefcoach und dieser würde seinen ehemaligen Schützling sehr gerne noch im Winter nach Paris holen. Pochettino und Alli arbeiteten bei Tottenham rund dreieinhalb Jahre sehr erfolgreich zusammen.

Unter Pochettino wurde der schnelle Mittelfeldakteur zum Nationalspieler. Zudem gelang 2019 der Einzug ins Champions-League-Finale.

+++

AS Monaco will Marcelo Angebot unterbreiten

10:00 Uhr: Seit 2007 spielt Marcelo für Real Madrid. In seinen 14 Jahren bei den Königlichen wurde er unter anderem viermal Champions-League-Sieger und fünfmal spanischer Meister. In der laufenden Saison saß der 32-Jährige jedoch häufig auf der Bank.

Womöglich aber nicht mehr lange? Laut "BeIn Sports" könnte Marcelo schon bald ein Angebot von AS Monaco vorliegen. Dem Bericht zufolge sei der Ligue-1-Klub bereit, dem Brasilianer einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro zu unterbreiten.

Die Monegassen haben in ihrem Werben um den Confed-Cup-Sieger von 2013 aber namhafte Konkurrenz. Auch Juventus Turin ist an Marcelo interessiert.

+++

Joshua Zirkzee: FC Bayern verhandelt mit dem FC Everton

9:15 Uhr: Premier League statt Bundesliga? Bayern-Jungstar Joshua Zirkzee steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Everton. "Sky" vermeldet, dass der FC Bayern und Everton bereits über einen Transfer verhandeln.

Erstmal gehe es dabei nur um eine Leihe, jedoch gebe es auch Gespräche über eine anschließende Kaufpflicht. Die Bayern würde den 19-jährigen Stürmer nach der Leihe für rund zehn Millionen Euro abgeben wollen. Für Everton könnte diese Summe aufgrund der Coronakrise jedoch zu hoch sein.

Zirkzee selbst wolle zu den Toffees. Wohl auch weil Everton momentan die attraktivste Option für ihn zu sein scheint. Ein Wechsel zu Eintracht Frankfurt scheint nach der Rückholaktion von Luka Jovic nicht mehr realistisch, da die Hessen nun bereits über ihre gewünschte offensive Verstärkung verfügen.

+++

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Jonas Klinke begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Liverpool trifft nicht mehr: Wenn die beste Offensive der Liga streikt

#SotipptderBoss: BVB lässt Punkte im Topspiel liegen

Bundesliga Sieben Punkte Unterschied: Was Bayern drauf hat - und der BVB nicht VOR 20 STUNDEN