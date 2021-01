Top-Transfer-News des Tages in der Übersicht:

9:15 Uhr: Ein Abgang von BVB-Star Jadon Sancho Richtung Premier League im kommenden Sommer wird immer wahrscheinlicher. Deshalb sind die Westfalen schon auf der Suche nach einem Nachfolger. Nach Informationen von "Sky" hat Borussia Dortmund dabei Sofiane Diop von der AS Monaco im Visier.

Demnach soll der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler ein "erster interessanter Kandidat" für die Dortmunder sein. Diop kann im Zentrum und auf beiden Außenbahnen spielen, ist also flexibel einsetzbar.

In Monaco besitzt der französische U20-Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2023. Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei zehn Millionen Euro.

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Jonas Klinke begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!