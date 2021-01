GESTERN AM 08:17

9:45 Uhr: Martin Ödegaard will Real Madrid nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Das jedenfalls berichtet die spanische Sportzeitung "Marca".

Demnach ist der norwegische Nationalspieler nicht mit der Spielzeit einverstanden, die ihm Trainer Zinédine Zidane zugesteht. Bislang kam der 22-Jährige erst in neun Partien zum Zug. Ödegaard soll deshalb darum gebeten habe, auf Leihbasis wechseln zu dürfen.

Schon in der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen gewesen. Dort absolvierte er 36 Spiele und war an 16 Toren beteiligt.