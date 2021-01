Nach einer unspektakulären Anfangsphase bot sich Hertha BSC bereits früh die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Nach einem Foul im Strafraum von Kasim Adams an Jhon Córdoba entschied Schiedsrichter Harm Osmers auf Strafstoß. Krzysztof Piątek trat an und visierte das linke untere Eck an. Allerdings hatte Oliver Baumann im Tor der TSG den Braten gerochen und konnte den Strafstoß parieren (12.).