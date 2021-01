Nach 16 Spieltagen hat der ambitionierten Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp nur magere 16 Punkte auf dem Konto. Und so musste Hoeneß im Anschluss an den am Ende sogar glücklichen Punktgewinn gegen den Aufsteiger schon wieder die Frage beantworten, ob seine diesmal schweigenden Vorgesetzten weiter hinter ihm stehen.

Viel Zeit für Gespräche mit der Chefetage hat Hoeneß erst einmal nicht. Schon am Dienstag (20.30 Uhr im Liveticker) steht bei der Hertha mit seinem ebenfalls unter Druck stehenden Kollegen Bruno Labbadia das erste von zwei richtungweisenden Spielen an. Sollte der Hinrundenabschluss in der Hauptstadt in die Hose gehen, braucht Hoeneß am Sonntag (18.00 Uhr im Liveticker) ein Erfolgserlebnis gegen Köln - wo sich der frühere TSG-Coach Markus Gisdol in derselben Lage wie Hoeneß und Labbadia befindet.