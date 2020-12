Star-Stürmer Lewandowski (67.) sicherte dem haushohen Favoriten in der Hauptstadt mit seinem 13. Saisontreffer einen Punkt. Vorher hatte Union-Mittelfeldspieler Grischa Prömel (4.) den Bayern den schon 17. Gegentreffer in der elften Bundesliga-Partie eingeschenkt.

... zum Gegentor: "Wir haben die Standards des Gegners eigentlich genau analysiert. Normalerweise haben wir in dieser Situation jemanden dort stehen, der den Ball blockt oder wegspielt. Aber in den ersten Minuten waren wir ohnehin nicht so auf dem Platz, wie wir uns das vorgenommen haben."

… zum Spiel: "Uns hat gerade in der ersten Halbzeit etwas das Selbstvertrauen gefehlt. Das haben wir in der Pause angesprochen, mit dem zweiten Abschnitt war ich dann auch schon zufriedener. Aber wir können besser Fußball spielen. Es wird eine schwere Saison, das haben wir vorher gewusst."

... zur Frage, ob die Konzentration eine Rolle spielt: "Da muss ich leider zustimmen. Wir sind relativ oft in den letzten Wochen in Rückstand geraten. Heute ging das sehr schnell. Wir haben ja schon nach unter einer Minute eine Torchance zugelassen. Und wenn du dann hier in Berlin auf diesem Platz früh in Rückstand gerätst, dann wird es schwer. Wir haben uns in den ersten 20 Minuten das Leben aber auch selber schwer gemacht. Dann musst du wieder anlaufen, um zurückzukommen. Diese Qualität haben wir zwar, aber dann reicht es manchmal nur zu einem Unentschieden und das ist für unsere Ansprüche nicht genug. Aufgrund der ersten Halbzeit ist der Punkt für Union unterm Strich verdient."