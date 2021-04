Publiziert 05/04/2021 Am 09:03 GMT

Grund für die brennende Imbiss-Bude waren offenbar Kabel, die von Feuerwerks-Batterien, die auf dem Stadion-Dach standen, in Richtung Imbiss-Stand hinunterhingen und diesen entflammten.

Kurz nach Anpfiff des Derbys, das aufgrund der Corona-Einschränkungen ohne Zuschauer im Stadion ausgetragen wurde, starteten Union-Anhänger ein Feuerwerk, welches sich über drei Minuten erstreckte. Dabei wurden die Feuerwerk-Batterien auf dem Stadiondach gezündet.

Kurze Zeit später gab es in dem Imbiss-Stand im Stadion einen lauten Knall. Der Stand fing an zu brennen und stand eine Minute lang lichterloh in Flammen, ehe es Helfern gelang, den Brand mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Eine Untersuchung des Vorfalls kam zu dem Ergebnis, das sich keine Personen nahe der Feuerwerks-Batterien oder des Imbisses befanden. Daher wird davon ausgegangen, dass das Feuerwerk per Fernsteuerung entzündet wurde.

Union-Pressesprecher Christian Arbeit: "Wir haben kein Feuerwerk bestellt"

Laut "Bild"-Zeitung waren zu diesem Zeitpunkt etwa 70 Union-Fans am Stadion An der Alten Försterei, um ihre Mannschaft aus der Ferne zu unterstützen.

Union-Manager Oliver Ruhnert sagte nach dem Spiel bei "Sky" über die Fan-Unterstützung: "Ich habe Verständnis für jeden, der dabei sein will. So lange ohne Fans, das ist schon hart." Vom Brand habe er jedoch nichts bemerkt, meinte Ruhnert.

Pressesprecher Christian Arbeit äußerte sich nach dem Derby auf der Pressekonferenz zum Feuerwerk und stellte klar: "Weder waren wir involviert, noch haben wir ein Feuerwerk bestellt."

Das Spiel war von diesem Vorfall nicht beeinträchtigt und musste auch nicht unterbrochen werden. Union und Hertha teilten sich beim 1:1 die Punkte. Robert Andrich hatte die Gastgeber in Führung gebracht (9.). Dodi Lukebakio glich für die Hertha in der 35. Minute per Foulelfmeter aus.

