Dies stelle einen "Täuschungsversuch" und "damit einen Vertrauensbruch dar", heißt es in dem Dokument, das dem Spiegel vorliegt. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass die Daten für "Guerilla-Marketing" benutzt worden seien, um subtil Einfluss zu nehmen. Ziel sei es gewesen, die Anhänger 2017 im Vorfeld der Mitgliederversammlung von der Ausgliederung des Profifußballs in eine Aktiengesellschaft zu überzeugen.

Vogt will den Bericht veröffentlichen und versprach am Freitag erneut, "das Datenthema in aller Transparenz aufzuklären. Daran werden wir uns halten", sagte er auf "SID"-Anfrage. Es werde derzeit aber intern noch beraten, "in welcher Form wir informieren werden".