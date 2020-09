So lief das Spiel:

Die Stuttgarter wurden gleich zu Beginn des Spiels kalt erwischt. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite hatte Roland Sallai zu viel Platz und den nutzte er für eine schöne Flanke auf Nils Petersen. Der Angreifer war völlig frei und köpfte aus acht Metern locker ein (8.). Auf diesen frühen Rückstand versuchten die Schwaben eine schnelle Antwort zu finden - und das wäre durch Silas Wamangituka um ein Haar gelungen. Gonzalo Castro steckte stark auf den Flügelspieler durch und der marschierte halblinks alleine auf Florian Müller zu. Der Kongolese versuchte den Ball am Freiburger Schlussmann vorbeizuschieben. Das gelang auch, aber Müller verlangsamt den Ball so, dass Dominique Heintz noch vor der Linie klären konnte (15.).

Der VfB blieb am Drücker, das Tor machte allerdings erneut Freiburg. Vincenzo Grifo brachte eine Freistoßflanke von der rechten Grundlinie an den ersten Pfosten, wo Petersen den Ball per Hackentrick aufs Tor verlängerte. Gregor Kobel wehrte stark ab, aber Sallai drückt den Abpraller über die Linie (26.). Der zweite Gegentreffer zeigt mehr Wirkung bei der Elf von Pellegrino Matarazzo, so lief sie direkt in einen Konter und hatte Glück, dass dem Treffer von Lucas Höler zum 0:3 eine Abseitsstellung voraus ging (29.). Nach ungefähr zehn Minuten hatten die Stuttgarter sich von dem Schock erholt und hatten sogar noch vor der Pause die Chance auf den Anschluss. Wamangituka drang links in den Strafraum ein und legt auf Orel Mangala quer. Der zog aus 14 Metern unbedrängt ab und verfehlte das rechte Kreuzeck nur knapp (41.).

Die zweite Halbzeit begann direkt wieder mit einer Möglichkeit für den VfB. Roberto Massimo kam halbrechts im Strafraum zum Abschluss, scheiterte jedoch an dem gut aufgelegten Müller (47.). Besser machten es die Gäste. Sallai schickte Höler rechts in den Strafraum, der Angreifer legte schön in den Rückraum auf Grifo ab und der schob zum dritten Treffer ein (48.). Darauf antwortete Stuttgart mit wütenden Angriffen. Erst verpasste Gonzalo Castro knapp (51.), dann klärte Jonathan Schmid in höchster Not (56.) und am Ende vergab Mateo Klimowicz geben Müller (58.).

Für diesen Chancenwucher wäre der VfB beinahe mit einem kuriosen Eigentor bestraft worden. Nach einem Höler-Abschluss klärte Waldemar Anton kurz vor der Linie und traf seine Mitspieler Massimo. Das Spielgerät prallte nur denkbar knapp neben das Tor (63.). So war die Partie doch noch nicht entschieden und die Gastgeber kamen noch einmal zurück. Daniel Didavi schickte Sasa Kalajdzic in die Tiefe und der junge Angreifer hob den Ball routiniert über den herauseilenden Müller ins Tor (72.). Ähnlich souverän schloss Wamangituka zum 3:2 ab. Der Flügelspieler ging allein auf Müller zu, nachdem Höler einen Endo-Pass perfekt in seinen Lauf abgefälscht hatte. Der Kongolese blieb ruhig und schob ins rechte untere Ecke ab (81.). Stuttgart bot sich sogar noch die Möglichkeit zum Ausgleich, doch Müller parierte einen verdeckten Schuss von Philipp Klement aus 25 Metern stark (90.+5).

Nils Petersen (SC Freiburg): "Am Anfang war das Spielglück auf unsere Seite. Die erste Chance gleich ein Tor, das Spiel lief genau nach unserem Geschmack. Für Stuttgart war es dann schwer, auch psychologisch und in der zweiten Halbzeit war es dann genau das Gegenteil."

Florian Müller (SC Freiburg): "Wir kriegen dann die Tore und stehen hinten drin. Das läuft halt manchmal so, auch wenn man eine große Führung hat. Das dürfen wir halt nicht zulassen, das ist ganz klar."

Gonzalo Castro (VfB Stuttgart): "Wir haben Lehrgeld gezahlt. Wir standen generell einfach nicht gut. Bei Standards waren sie immer einen Schritt voraus, das haben wir vorher angesprochen, aber haben es dann im Spiel nicht umgesetzt. Da geht es in der ersten Liga ganz schnell, dass du 3:0 zurückliegt."

Das fiel auf: Stuttgarter Unachtsamkeiten

Die Gastgeber spielten über weite Teile ganz ansehnlichen Fußball, aber es schlichen sich defensiv einfach zu viele Unachtsamkeiten ein. So waren die Stuttgarter vor dem ersten und zweiten Treffer jeweils nach einem Einwurf nicht auf der Höhe. Einmal hatte Roland Sallai zu viel Platz um zu flanken, beim zweiten Mal foulte Daniel Didavi unnötig und verursachte den Freistoß der zum Treffer führte.

Die Statistik: 26

Der VfB Stuttgart gab 26 Schüsse in Richtung des Freiburger Tors ab, allerdings ging davon nur sieben aufs Tor. Ganz anders sah das bei den Freiburgern aus, die brachten sechs ihrer sieben Schüsse aufs Tor. Das machte in diesem Spiel den Unterschied, die Breisgauer nutzen die sich bietenden Möglichkeiten einfach viel konsequenter.

