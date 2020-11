Bei den Frankfurtern gab es zwei interessante Personalien. Zum einen stand Filip Kostić nach mehrwöchigem Ausfall erstmals wieder im Kader. Zum anderen war Danny da Costa, ehemaliger Dauerbrenner bei der SGE, aus Leistungsgründen nicht mit an Bord.

Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen. Die Adler hatten mehr Ballaktionen und waren zweikampfstärker, die Tore machte allerdings der forschere VfB. Stuttgart spielte in Ballbesitz schnörkellos nach vorne und hebelte die gegnerische Hintermannschaft einige Male durch clevere Steckpässe aus.

In der 16. Minute drang Nicolás González in die linke Strafraumhälfte ein, wo er von Almamy Touré von hinten angerempelt wurde und zu Fall kam. Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigte zu Recht auf den Elferpunkt. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an. Keeper Kevin Trapp hechtete auf die rechte Seite, doch González schob links unten zum 1:0 ein (17.).

Obwohl die SGE im ersten Durchgang eine Chancenplus hatte (9:7 Abschlüsse), wurde VfB-Schlussmann Gregor Kobel relativ selten geprüft, da der Großteil der Schüsse geblockt wurde.

Das Heimteam brachte den Ball hingegen meist aufs Tor. So auch in der 37. Minute: Touré verlor den Ball an Borna Sosa, der auf González weiterleitete. Dieser spielte mit perfektem Timing in den Lauf von Gonzalo Castro, der lediglich noch Trapp vor sich hatte. Stuttgarts Kapitän ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und schob flach zum 2:0-Pausenstand ein.

Adi Hütters Halbzeitansprache fruchtete scheinbar, denn die Eintracht bot nach dem Seitenwechsel eine Leistungssteigerung. Sie schraubte ihre Ballbesitzanteile nach oben und erhöhte vor allem durch die Einwechslung von Aymen Barkok (46.) ihre Durchschlagskraft auf der Außenbahn.

Stuttgart agierte im zweiten Abschnitt zu passiv und fing sich leistungsgerecht den Anschlusstreffer: Barkok setzte sich in der rechten Strafraumhälfte durch und gab flach in die Nähe des Elferpunktes, wo André Silva per Direktabnahme rechts unten zum 1:2 einschoss (61.).

Danach erhöhten die Hessen den Offensivdruck und belohnten sich für den Aufwand mit dem Treffer zum 2:2-Endstand. Barkok servierte in der 75. Minute von rechts per Eckstoß. Er gab hoch auf den kurzen Pfosten, wo David Abraham am Fünferrand zum Ausgleich ins lange Eck nickte.

Und dabei geht es lediglich um die erste Halbzeit. Was für ein starkes Startelf-Saisondebüt des Argentiniers, der wegen eines Muskelbündelrisses viel mögliche Einsatzzeit verpasste.

Das fiel auf: Comeback-Könige der Liga

Stuttgart und Frankfurt schafften es an den ersten sechs Spieltagen bereits jeweils in drei Partien, nach einem Rückstand zu punkten. Keinem Verein im deutschen Fußball-Oberhaus gelang das in der Saison 2020/21 häufiger. Auch in diesem Duell lag die Eintracht zunächst hinten - gar mit zwei Toren Abstand. Die Comeback-Qualitäten der Hütter-Elf sorgten allerdings erneut dafür, dass die Adler nicht leer ausgingen. Vier ungeschlagene Bundesligaspiele nach Rückstand ist der Bestwert in der laufenden Spielzeit.

Die Statistik: 34,57

Den Gästen fehlte es im ersten Durchgang an Tempo. Das änderte sich nach dem Pausentee - vor allem auf dem rechten Flügel. Dort durfte Barkok mit Wiederanpfiff ran und sorgte für ordentlich Wirbel. Er legte einen Sprintwert von 34,57 km/h hin, wobei es sich um eine vereinsinterne Saisonbestleistung handelt.

