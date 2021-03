Publiziert 12/03/2021 Am 12:11 GMT

Wie Videos bei Snapshot belegten, wurden dabei keine Masken getragen und nicht die erforderlichen Abstände eingehalten. Laut der Klubinformation haben sich Brooks und Pongracic "für ihr Fehlverhalten aufrichtig und glaubwürdig entschuldigt".

Ob beide wie ursprünglich geplant beim Heimspiel der Niedersachsen am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) gegen Tabellenschlusslicht Schalke 04 in der Startformation stehen werden, blieb zunächst unklar. Der Verein bestätigte nur, dass das zuständige Gesundheitsamt und die Deutsche Fußball Liga (DFL) über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurden.

