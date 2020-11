Das Fenster ist zu, seit fast fünf Wochen. Doch die Bilanz des VfL Wolfsburg auf dem Markt lässt Oliver Glasner bis heute keine Ruhe. "Ich habe nur gesagt, dass wir das Transferziel in der Offensive nicht realisieren konnten", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Freitag und schoss erneut öffentlich gegen die sportliche Führung um Jörg Schmadtke. Und der ließ das nicht auf sich sitzen.

Es ist der zweite Angriff in kürzester Zeit, schon am Donnerstag war der Österreicher Glasner wegen seiner Enttäuschung über die Sommertransfers für die Offensive in die Offensive gegangen. Er persönlich, so Glasner im "Sky"-Interview, habe einen Spieler mit "Tempo und Tiefgang" holen wollen, doch das "haben wir halt nicht geschafft". Beim "wir" schloss sich der 46-Jährige wohl eher nicht mit ein.