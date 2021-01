Die Gäste aus Freiburg spielten in der Anfangsphase mutig nach vorne und hatten zeitweise mehr Spielanteile als die Hausherren aus Wolfsburg. Bis auf einen Schussversuch von Nicolas Höfler im Anschluss an einen Eckball konnte der SC allerdings keine Torabschlüsse verzeichnen (7.).

Da beide Mannschaften vor allem in der Defensive sehr diszipliniert agierten, waren Torchancen Mangelware. So war es ein Standard, der die Mannschaft von Oliver Glasner den Führungstreffer einbrachte. Bei einer Ecke von Maximilian Arnold von der linken Seite landete der Ball über Umwege beim mit aufgerückten Innenverteidiger John-Anthony Brooks, der den Ball aus sechs Metern ins rechte untere Toreck einschob (21.).

Besser machte es dagegen der VfL. Nach einem sehenswerten Angriff über Ridle Baku und Renato Steffen tauchte Wout Weghorst links im Strafraum vor Florian Müller auf. Aus fünf Metern spitzelte Wolfsburgs Top-Stürmer den Ball mit dem rechten Außenrist am Freiburger Schlussmann vorbei zum 2:0 ins lange Eck (39.).

Die Mannschaft von Christian Streich war nun gefordert, konnte sich bis auf eine Kopfballmöglichkeit von Baptiste Santamaria in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber keine Torchance mehr erspielen (45.+3).

Mit Wiederanpfiff wurde Freiburg dann allerdings deutlich mutiger. Zunächst scheiterte Santamaria mit einer guten Kopfballmöglichkeit am Querbalken (46.), ehe ein Distanzversuch des Franzosen nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbeirauschte (48.). Nach einem Eckball prüfte Keven Schlotterbeck dann Koen Casteels per Kopf (51.).