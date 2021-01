In einer äußerst chancenarmen ersten Hälfte scheuten beide Mannschaften das letzte Risiko und kamen folgerichtig kaum in gefährliche Abschlusspositionen. Augsburgs einziger Abschluss in den ersten 45 Minuten resultierte aus einem Blackout von Marco Friedl, der am eigenen Strafraum in die Füße von Alfred Finnbogason spielte. Der Isländer bediente Nebenmann André Hahn, der den Ball aus 14 Metern jedoch knapp links vorbeilegte (18.).