Der VfB brauchte etwas, um in die Partie zu kommen, war aber nach einer Viertelstunde die bessere Mannschaft und führte alle relevanten Statistiken an. Die Stuttgarter taten sich schwer, Chancen zu erspielen. Doch nach einer knappen halben Stunde traf Tahith Chong Wataru Endo klar am Fuß. Frank Willenborg zögerte noch kurz, zeigte aber wenig später völlig zurecht auf den Punkt.