Derzeit ist Ödegaard an den FC Arsenal ausgeliehen und der 22-Jährige soll das Interesse der BVB-Verantwortlichen geweckt haben. Allerdings will Real Madrid den Norweger, der bei den Spaniern noch einen Vertrag bis 2023 hat, eigentlich gar nicht abgeben. So sollen die Königlichen stattdessen Luka Jovic und Mariano Díaz bei Borussia Dortmund angeboten haben, doch der Bundesligaklub habe kein Interesse an diesen beiden Spielern.