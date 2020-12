Man traut Christian Gross wirklich einiges zu auf Schalke. Aber einer rekordverdächtig sieglosen Mannschaft das Gewinnen beibringen, ganz ohne Hilfe von außen? Das ist vielleicht doch ein bisschen viel verlangt. Also gehen die Königsblauen ambitioniert in die Winter-Transferphase, die am 2. Januar startet. So ambitioniert wie wohl kein anderer Klub der Bundesliga.